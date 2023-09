Le Royaume-Uni reporte l’interdiction de vente des moteurs thermiques de 2030 à 2035

A l’été 2020, le Royaume-Uni annonçait son intention de mettre un terme à la vente de voitures utilisant des carburants fossiles sur l’ensemble de son territoire dès 2030. Cinq ans donc avant la date fixée par l’Union européenne. Mais hier, Rishi Sunak, Premier ministre britannique, a reporté l’entrée en vigueur de cette interdiction à 2035. "Nous allons faciliter la transition vers les véhicules électriques. Vous pourrez encore acheter des voitures et utilitaires essence et diesel jusqu’en 2035" a-t-il déclaré. Avant d’ajouter "et même après cette date, vous pourrez toujours les acheter et les vendre d’occasion".