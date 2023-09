L’Europe souhaite instaurer un examen médical tous les dix ans pour tous les conducteurs !

Depuis, la réflexion a mûri et, lundi, l’eurodéputée d’Europe Ecologie Les Verts (EELV) Karima Delli, rapporteuse de la directive européenne sur le permis de conduire en Europe, a présenté son projet de rapport sur la révision des règles sur le permis de conduire. “Je propose de conditionner l’obtention ou le renouvellement administratif (en principe tous les dix ans) du permis de conduire à la réalisation d’un examen médical obligatoire pour toutes et tous, a-t-elle tweeté. Jeunes ou seniors, il est impératif de s’assurer de l’aptitude à la conduite.”

En résumé, tout automobiliste pourrait être amené à subir un examen médical pour déterminer s’il est apte à conduire, tous les dix ans. Une durée qui passerait "à sept ans ou moins pour les permis de conduire des titulaires qui ont atteint l’âge de 60 ans; à cinq ans ou moins pour les permis de conduire des titulaire qui ont atteint l’âge de 70 ans; et à deux ans ou moins pour les permis de conduire des titulaires résidant sur leur territoire qui ont atteint l’âge de 80 ans."

”Dans certaines circonstances, la confirmation ou le renouvellement d’un permis de conduire devrait être associé à des procédures supplémentaires, lit-on dans le projet de directive européenne. Par exemple, les conducteurs novices arrivant au terme de leur période probatoire et les conducteurs demandant le renouvellement, qui souffrent d’une maladie chronique ou sont âgés de plus de 60 ans, pourraient être tenus de passer des examens médicaux supplémentaires ou de se soumettre à une séance de formation et de certification de leur aptitude à la conduite.”

Autre proposition de l’Europe : l’instauration d’un permis spécifique pour les SUV. Lequel ne pourrait pas être obtenu avant l’âge de 21 ans ni même après si le conducteur à moins de deux ans d’expérience. “Ces véhicules, plus lourds et volumineux, sont davantage sujets aux accidents. Face à ces mastodontes sur roues, un piéton a deux fois plus de risques de trouver la mort en cas de collision”, indique-t-elle.

Parmi ses autres propositions, Karima Delli souhaite également introduire un permis à points généralisé à toute l’Europe. Et limiter la vitesse maximale sur les routes à 130 km/h.