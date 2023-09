BYD dévoile un SUV de 1.200 chevaux capable de "rouler" sur l’eau

Ce grand SUV de 5,10 m de long qui semble s’inspirer étroitement du dernier Land Rover Defender sera commercialisé dès ce mois d’octobre. En Chine seulement, car il n’arrivera pas chez nous. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le constructeur chinois BYD ne fait pas dans la dentelle. Cet hybride rechargeable, plus exactement électrique avec prolongateur d’autonomie, revendique la bagatelle de 1.196 chevaux et 1.280 Nm. Mais aussi un poids de 3,5 tonnes qui ne l’empêche pas d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes.