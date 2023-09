Critiqués de toutes parts, les opérateurs de trottinettes partagées défendent leur modèle : “La trottinette a aussi sa place dans les villes”

Si bien qu’aujourd’hui, la fronde contre ces moyens de locomotion est désormais lancée. Piétons, cyclistes et même automobilistes réclament l’interdiction pure et simple de tels engins comme c’est désormais le cas en région parisienne.

Le principal grief des autres usagers de la route concernant les trottinettes est essentiellement tributaire du comportement de leurs utilisateurs, pas de l’engin en lui-même. Et les opérateurs en sont bien conscients. “Le débat sur les trottinettes est extrêmement clivant et la situation actuelle renforce ce clivage, admet Marien Jomier, le directeur de Dott en Europe du Nord. Il y a une impression de far-west que je peux comprendre.”

Chez Bolt, on confirme : “Nous sommes conscients des défis que posent les trottinettes mal garées, confie Guillaume Burland, porte-parole. Abandonnées sur les trottoirs, elles peuvent représenter un véritable obstacle, notamment pour les personnes âgées et les personnes souffrant d’un handicap.”

Quant à Hannah Landau, porte-parole de Lime, elle affirme que la priorité de Lime “est de garantir la sécurité de tous. Et nous sommes convaincus que multiplier les drops zones (NDLR : des zones de stationnement spécifiques pour trottinettes) augmente la propreté, l’ordre et la bonne intégration des véhicules partagés dans l’espace public.”

La nouvelle ordonnance bruxelloise, qui prendra effet en janvier prochain, vise à ne plus permettre qu’à deux opérateurs d’exercer sur Bruxelles. Avec 4.000 trottinettes chacun. Soit un total de 8.000 engins, contre 22.000 actuellement. Dans le même temps, des drops zones seront rendues obligatoires sur l’ensemble du territoire bruxellois. “Elles seront géolocalisées à quelques centimètres près, poursuit Marien Jomier (Dott). Il sera alors impossible pour un utilisateur de désactiver sa session en dehors de ces zones. Plus il y en a, plus ce sera facile de contraindre les utilisateurs. C’est la clef pour une meilleure harmonie.”

Chez Bolt, on estime que la solution réside dans une combinaison de trois facteurs : la technologie, l’éducation et la collaboration avec les autorités locales. “Nous soutenons pleinement les drops zones qui peuvent grandement contribuer à résoudre le problème de stationnement. Mais pour qu’elles soient efficaces, il est essentiel qu’il y ait une coordination entre tous les opérateurs et une discussion approfondie avec les autorités locales. Il est également crucial d’avoir un nombre suffisant de drops zones réparties uniformément à travers Bruxelles. Malheureusement, jusqu’à présent, seulement la moitié des communes ont établi leurs drops zones.”

Chez Voi, on dit également “tout à fait comprendre les plaintes et la frustration des piétons bruxellois, confie Harold Vekemans, porte-parole. La sécurité des piétons et la protection de l’espace public urbain sont une priorité absolue. Nous investissons toute notre énergie pour que nos véhicules soient garés de manière responsable, et ne créent pas d’obstacles pour les piétons. Les drops zones font partie de la solution, à condition d’être déployées de manière suffisamment dense.”

15 millions de trajets en trottinettes en 2022 à Bruxelles

Selon les chiffres de 2022, près de 15 millions de trajets en trottinette auraient été réalisés. ©Stephane Lartigue

À Bruxelles, 15 millions de trajets auraient été effectués, en 2022, en trottinettes et vélos en libre-service. “C’est la preuve que ce moyen de transport a son utilité dans une grande ville !, tonne Marien Jomier (Dott). Plutôt que d’interdire quelque chose qui marche comme l’a fait Paris sur base d’un référendum biaisé (NDLR : le non l’avait emporté par 89 % des voix mais seuls 7,5 % des Parisiens s’étaient déplacés pour voter), il faut travailler à améliorer les choses pour trouver une solution acceptable pour tous. Pour cela, un encadrement est nécessaire. Attendez les premiers mois de 2024 et vous verrez : le problème sera, si pas en totalité, au moins à 99 % réglé.”

Les dropzones devraient se multiplier d'ici la fin de l'année. A partir de janvier, les trottinettistes ne devraient plus pouvoir se garer en dehors. ©EdA - Julien Rensonnet

Reste la problématique du comportement des usagers. “Une étude réalisée à Grenoble et Tel-Aviv a démontré que les usagers de trottinettes roulaient sur les trottoirs essentiellement pour deux raisons : se garer ou parce qu’ils sont en danger sur la route à cause de la qualité de l’infrastructure, commente Marien Jomier (Dott). En améliorant cette infrastructure, ce qui est du ressort des autorités publiques, les trottinettistes se sentiront davantage en sécurité. Et n’iront plus sur les trottoirs.”

Restent ceux qui circulent à plusieurs sur l’engin ou coupent par les trottoirs pour éviter les feux, par exemple. “Ils ne sont pas si nombreux que cela mais ce sont eux que les gens retiennent, termine Marien Jomier. Ce n’est pas pour autant qu’on doit interdire les trottinettes. Les automobilistes, cyclistes, motards font aussi des infractions mais on n’a jamais ne fût-ce qu’imaginé les interdire…”

Une durée de vie d’un an pour une trottinette ? “Une légende urbaine”, répondent les opérateurs

Chez Dott, la moindre pièce récupérable sur les vélos et trottinettes est récupérée. "Ce qui fait que leur durée de vie est, non pas d'un an, mais huit." ©Natelhoff

Récemment, le bourgmestre d’Uccle Boris Dilliès s’était fendu d’une sortie au vitriol sur les trottinettes, estimant qu’il était “d’autant plus incompréhensible de continuer à soutenir ce système de micromobilité partagée que ces trottinettes, qui arrivent par containers entiers de Chine, n’ont une durée de vie que d’un an.”

Vraiment ? “C’est faux, assure Marien Jomier, de Dott. Nous recyclons un maximum nos trottinettes. Si un châssis est abîmé, on doit le jeter pour des raisons de sécurité. Mais on récupère les roues, la batterie, les composants électroniques… Aujourd’hui, nos premières trottinettes, arrivées en 2019, sont toujours en service en Pologne. On estime à 7 ou 8 ans la durée de vie d’une trottinette.”

Voï confirme : “C’est un mythe très répandu. Nos véhicules ont une durée de vie dépassant les 5 ans… Ceci grâce à un design beaucoup plus durable de l’engin lui-même, l’optimisation de nos opérations, et des routines d’entretien très strictes. Cette durée de vie a été validée par des sources indépendantes.”

Quant à Bolt, l’opérateur assure que sa dernière version de trottinettes est conçue pour être “la trottinette en libre-service la plus durable du marché avec une durée de vie estimée à 8 ans grâce à sa conception efficace et à l’utilisation de matériaux de haute qualité. La Bolt 6 a une construction modulaire, ce qui la rend hautement réparable car toutes les pièces peuvent être remplacées par des neuves. Par ailleurs, nos trottinettes peuvent rester en service plus longtemps entre les charges, nécessitant moins d’échanges de batterie, ce qui réduit l’empreinte carbone des opérations de trottinettes de Bolt.”