Les voitures roulant aux e-fuels après 2035 devront être neutres en carbone : "presque impossible"

Officiellement sauvé suite à la fronde menée par l’Allemagne, l’Italie et d’autres membres de l’Union européenne, le moteur thermique devrait pouvoir continuer à exister dans les show-rooms européens si, et seulement si, il fonctionne aux carburants synthétiques produits responsablement. On sait déjà que la production de ces derniers est particulièrement énergivore, et demandera des investissements conséquents pour être produits de manière éco-responsable.