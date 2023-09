Comment la prime flamande à l’acquisition d’une voiture électrique pourrait quand même avoir un impact sur le portefeuille des Wallons et Bruxellois

La décision prise au nord du pays ne manquera pas de faire des envieux tant au sud que dans la capitale : le gouvernement flamand, pour accélérer le verdissement de son parc automobile, vient de décider d’octroyer une prime de 5.000 € pour tout achat d’un véhicule zéro carbone en 2024. Une prime qui sera amputée de 1.000 euros en 2025, d’autant encore en 2026 et qui n’aura plus cours en 2027. Seule condition : la Flandre impose un plafond de 40.000 € TVA et options comprises pour davantage toucher les bas et moyens revenus.