L’Union européenne cède face aux constructeurs automobiles et allège sa norme Euro 7

S’il reste à peaufiner l’accord final entre le Conseil et la Commission, cette décision a été accueillie positivement et avec soulagement par les pays qui réclamaient un assouplissement des règles, France et Italie en tête, et les constructeurs. Ces derniers craignaient notamment de devoir consentir à de lourds investissements pour aligner leurs moteurs thermiques sur cette norme Euro 7, alors qu’ils sont déjà mis sous pression financièrement avec le développement de leurs technologies électriques.

La nouvelle norme Euro 7 devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2025.