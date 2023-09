Prime de 5000 euros pour l'achat d'une voiture électrique en Flandre: "Les subventions auraient pu être plus généreuses"

Potentiel d’électrification perdu

"Cet arrangement aurait pu être plus large à plusieurs égards et il est dommage que certaines parties prenantes et acheteurs potentiels ne puissent pas en profiter", déclare Gianni Isella, Managing Partner Volty, plateforme en ligne exclusivement réservée à la mobilité électrique qui compte actuellement environ 400 voitures dans cette catégorie de prix. "Il est regrettable que cette subvention ou prime, quel que soit le nom qu'on lui donne, ne s'applique pas aux vélos, scooters, cyclomoteurs ou autres véhicules utilitaires. Après tout, cela ne concerne que les voitures particulières. En ne tenant pas compte de ces catégories, on perd beaucoup de potentiel pour l'électrification des modes de transport alternatifs."

Isella estime également que le fait que la prime/subvention ne s'applique pas non plus aux entreprises et professionnels constitue une occasion manquée par le gouvernement flamand. "Actuellement, seuls 20 % de tous les véhicules électriques appartiennent à des particuliers. Cela aurait pu constituer une incitation supplémentaire pour les entreprises". Rappelons toutefois que ces dernières profitent déjà d’une déductibilité fiscale de 100% sur ce type de motorisation.