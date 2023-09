Nissan ne lancera plus que des voitures électriques en Europe

"Il n’y a pas de retour vers le thermique" a annoncé Makoto Uchida lors de la présentation du concept 20-23. Un message on ne peut plus clair qui annonce l’arrivée de la future Nissan Micra en électrique uniquement. "Nissan va passer au tout-électrique en 2030 en Europe. Nous estimons que c’est la meilleure chose à faire pour notre business, nos clients et notre planète" a-t-il ajouté.