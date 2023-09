Première mondiale, un mannequin féminin utilisé pour les crash-tests : "Les femmes sont plus susceptibles d'être blessées dans un accident"

Les voitures sont désormais ultra-sûres, et les crashs tests le démontrent. Plus aucune voiture ou presque n’atteint plus les 5 étoiles lors des tests menés par l’organisme indépendant Euro Ncap. Et n’obtenir que quatre étoiles aux crash-tests est souvent perçu comme un échec pour les constructeurs, qui peuvent le ressentir sur les ventes.

Mais il y a un hic majeur : tous les systèmes destinés à assurer la sécurité des passagers des véhicules sont basés sur une morphologie masculine, d’1,77 m et 77 kg. Lors des crash-tests, les mannequins types utilisés correspondent toujours à un homme moyen. Résultat : la sécurité des habitacles n’a pas été pensée pour les femmes.

Jusqu'à présent, les passagers adultes étaient toujours représentés par un mannequin masculin d'1,77 m et 77 kg. ©AFP or licensors

Lesquelles seraient donc plus exposées aux blessures que les hommes. Contacté, l’Institut Vias ne repère toutefois pas de différences particulières dans les conséquences des accidents de la route. “Les accidents impliquant une conductrice de voiture se soldent quasi deux fois moins souvent par un décès que les accidents impliquant un conducteur masculin, confie Benoît Godart. On compte ainsi 9 décès par 1000 accidents avec blessures pour les accidents impliquant une conductrice, contre 16 pour les accidents corporels impliquant un conducteur.”

Selon Benoît Godart, cela ne démontre pourtant pas que les femmes sont mieux protégées. “Elles roulent moins (NDLR : 28,9 milliards de km parcourus par des femmes en 2022 contre 33,3 par des hommes selon Vias) et sont souvent plus prudentes, confirme le porte-parole de Vias. Les hommes, de manière générale, roulent plus vite, roulent plus souvent sous influence de la boisson et sont plus nombreux à ne pas porter leur ceinture de sécurité.”

Des risques de blessures supérieurs de 73 % pour les femmes par rapport aux hommes

Une étude américaine datant de 2022 délivre pourtant des résultats inquiétants. Selon l’administration nationale de la sécurité routière (NHTSA), les femmes auraient 73 % de risques en plus d’être blessées que les hommes lors d’une collision frontale. Et 18 % de risques en plus d’être tuées. En cause : des voitures plus petites mais également des accessoires de sécurité (ceinture de sécurité, airbags,…) davantage pensés pour une morphologie masculine.

Si l’on doit prendre avec des pincettes ces études américaines en raison de véhicules sensiblement différents Outre-Atlantique que chez nous, l’ancien président d’Euro Ncap, Pierre Castaing, confirmait récemment chez nos confrères d’Auto Infos que “si les femmes meurent moins, ce n’est pas parce qu’elles sont mieux protégées.”

Selon la NHTSA, les taux de risques de blessures d’une femme par rapport à un homme lors d’une collision frontale augmentaient de 22,1 % pour la tête, de 26,4 % pour la poitrine, 44,7 % pour la nuque, 58,2 % pour les bras, 38,5 % pour l’abdomen et 79,7 % pour les jambes. En Belgique toutefois, l’institut Vias ne corrobore pas ces chiffres, estimant que les hommes étaient plus souvent blessés et tués que les femmes, tout en précisant que cela pouvait être une conséquence de leur style de conduite.

Pour limiter ces risques de blessures, l’institut suédois de recherche sur la sécurité des transports vient de mettre au point un mannequin qui épouse les proportions standards d’une femme. Soit 1,62m pour 62 kg. “Le mannequin représente le corps d’une femme moyenne, confie Astrid Linder, ingénieure au sein de l’institut suédois. Il a la forme du torse, des hanches et du bassin d’une femme, en plus de la taille et du poids. En ce qui concerne la géométrie du torse, nous aurions pour la femme par rapport à l’homme une zone d’épaule plus étroite et une zone de hanche plus large. Ensuite, la répartition de la masse est différente dans tout le torse, ce qui se traduit par un centre de gravité plus bas pour la femme que pour l’homme.”

Autant de différences morphologiques qui peuvent avoir des conséquences en cas d’accidents de la route. Or, les tests de sécurité, basés sur une morphologie masculine, ne les prennent pas (encore) en compte. “Les muscles du cou sont plus faibles chez une femme, indique Tommy Pettersson, ingénieur à l’institut suédois. Un cou qui sera plus flexible et subira une plus grande déformation si vous effectuez exactement le même crash-test, à la même vitesse et avec même accélération.”

The World's first female crash test dummy called SET 50F, designed by a Swedish engineer to help make sure women are better protected in cars, is tested along a metal rail at 16 kilometres per hour (10 miles per hour) in the Swedish National Road and Transport Research Institute in Linkoping, 200 kilometers (125 miles) south of Stockholm, on August 30, 2023. Tested in Sweden since late 2022, the female prototype made of rubber, metal and plastic is fitted with 24 sensors, measures 162 cm (5 feet 3 inches) and weighs 62 kilos (137 pounds). It is 15 cm and 15 kg fewer than the male crash test dummy. Developed thanks to subsidies from the European Commission, the female crash test dummy is already being used by some carmakers, including Volvo in Sweden, but there are no international regulations requiring manufacturers to do so. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP) / TO GO WITH AFP STORY by Viken KANTARCI ©AFP or licensors

Objectif final : inciter les constructeurs automobiles à mieux réfléchir à la morphologie féminine et intégrer celle-ci dans la conception des nouvelles voitures, même si l’étude américaine tend à démontrer que les risques supplémentaires de blessures et de décès chez les femmes s’amenuisent avec les nouvelles voitures.