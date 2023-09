Le nouveau Skoda Kodiaq se dévoile un peu plus

La partie arrière se distingue un peu plus de l'actuel modèle. ©Skoda

Nouveau, à bien y regarder

En effet, au premier regard, ce nouveau Kodiaq ressemble à s’y méprendre au modèle sortant. Mêmes proportions, mêmes angles, mêmes feux étagés à l’avant… Mais à bien y regarder, on constate une calandre plus grande et verticale, inspirée de l’Enyaq, pendant électrique de ce Karoq. On devine également un montant de custode stylisé, dont la couleur contrastera avec le reste de la carrosserie. A l’arrière enfin les feux apportent plus de prestance, et un bandeau (lumineux ?) travers le hayon de part en part. Le tout, indubitablement empreint de la patte Skoda.

Impatient de le découvrir dans son intégralité ? Il faudra encore retenir votre souffle jusqu’au 4 octobre prochain.