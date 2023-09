Les marques européennes ne vendent quasiment rien en dehors de l'Europe, chiffres à l'appui

Les marques européennes sont très dépendantes du marché intra-européen. ©Car Industry Analysis

Les marques américaines font à peine mieux. Si l’on excepte le cas de Tesla aux ventes bien réparties et de Buick, qui explose ses chiffres de vente en Chine, tous les autres ne doivent leur succès qu’à leur marché national. Ford ayant tout de même la meilleure représentation à l’étranger.

Comme les Européens, les constructeurs américains sont hyper-dépendants de leur marché local. ©Car Industry Analysis

Les marques asiatiques omniprésentes

Les constructeurs asiatiques, Japonais et Coréens plus précisément, affichent une bien meilleure répartition de leur présence aux quatre coins du globe. A quelques exceptions près (Subaru très fort en Amérique du Nord, Mitsubishi sur-représenté en Asie du Sud-est, Daihatsu et SsangYong au Japon), la plupart d’entre eux ont une représentation plutôt équilibrée entre les différents continents. Kia étant la marque qui affiche le meilleur partage avec une belle présence en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Asie du Sud notamment.

Hormis Daihatsu, centré sur le Japon, et Subaru qui réalise la plupart de ses ventes aux USA, les constructeurs japonais sont assez bien répartis sur la planète. ©Car Industry Analysis

Si les marques indiennes ne s'exportent pas, les Coréennes ont en revanche des ventes réparties assez uniformément de par le monde. ©Car Industry Analysis

Qu’en retenir ?

A la vue de ces graphiques, on peut en déduire une certaine logique : européens et américains achètent des "produits locaux". Mais cela démontre aussi une certaine faiblesse de l’automobile européenne face à la mondialisation, notamment en matière de représentation sur les marchés émergeants internationaux. Alors qu’à l’inverse, Europe et USA sont des marchés matures, où les volumes globaux varient donc peu, convoités par de nouveaux acteurs principalement chinois qui entendent bien prendre leur part d’un gâteau qui ne grandit plus.