Essai auto Hyundai Kona EV : Référence renouvelée

Le Hyundai Kona a bien grandi. Il offre ainsi plus d’espace à bord et un coffre plus généreux, de 466 litres. Mais il a su garder son originalité esthétique, surtout dans cette version électrique qui adopte des feux et signatures lumineuse a larges pixels pour faire le lien avec les autres modèles électriques de la gamme, Ioniq 5 et Ioniq 6. De ses soeurs à moteur thermique ou hybride, elle se distingue également par ses passages de roues teintés dans la masse et ses jantes spécifiques, dont le diamètre atteint désormais 19’’ sur les finitions les plus huppées. Il est amusant de noter que Hyundai propose un "downgrade" sur les jantes de 17’’ en option gratuite.