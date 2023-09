Porsche, Volvo et Toyota ont les clients les plus fidèles

On a tous dans notre entourage un proche qui ne jure que par une seule marque lorsqu’on parle d’automobile, et n’en changerait pour rien au monde. Peut-être vous-même d’ailleurs. Une étude du cabinet spécialisé J.D. Power a étudié les marques qui enregistrent le plus haut taux de loyauté de leurs acheteurs.