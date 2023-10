L’Alliance Renault-Nissan, c’est fini

Plusieurs projets à venir

Toutefois, les deux groupes, qui gèrent également Dacia, Mitsubishi et Infiniti continueront à collaborer sur des projets précis et négociés au cas par cas, comme le font nombre d’autres constructeurs. Et bien entendu, les projets en cours continueront d’exister. La future Micra partagera bien sa partie technique avec la future R5 électrique, de même que le Nissan Ariya et la Renault Megane E-Tech continueront à faire plateforme commune. Sur les marchés où Mitsubishi est toujours présent, les concessionnaires ont également vu débarquer tout récemment les nouvelles Colt et ASX, qui ne sont rien de plus que des Clio et Captur rebadgés.