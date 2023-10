Le futur BMW X2 changera radicalement d’apparence

Chez BMW, le X3 a sa variante coupé sous les traits du X4, le X5 en a de même avec le X6, il était donc logique que le X1 y ait droit également, avec le X2. Et c’est bien cette place là qu’occupera la nouvelle génération. Râblé et compact sous sa déclinaison actuelle, le X2 sera remplacé l’an prochain par un nouveau modèle à l’allure bien plus profilée. Cédant aux tendances du moment, il adoptera un pavillon plongeant, le faisant entrer dans le clan des SUV coupé. A l’instar des derniers modèles de la marque, il adoptera par ailleurs une calandre aux naseaux élargis et étirés, ainsi qu’une nouvelle signature lumineuse.