Les Pays-Bas annoncent un vaste plan de développement de stations à hydrogène

Le gouvernement néerlandais vient de débloquer 125 millions d’euros en faveur de la filière de l’hydrogène, souvent présentée comme la solution la plus réaliste pour rendre le transport routier plus écologique. Une partie de cette somme sera d’ailleurs consacrée aux subventions à l’achat d’une camionnette ou d’un camion à pile à combustible, qui pourront atteindre jusqu’à 80% du prix total, bien plus élevé que pour un utilitaire diesel.