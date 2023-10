Première Mondiale en Belgique : Poppy permet de combiner gratuitement trottinettes et voitures partagées

Utiliser une trottinette électrique pour rejoindre sa voiture partagée réservée est désormais possible avec Poppy ©Poppy

​"Nous croyons en la simplification de chaque trajet, en permettant à nos utilisateurs de passer facilement d’une trottinette électrique à une voiture, et d’une voiture à une camionnette, le tout dans une seule réservation grâce à un moteur de recommandation intelligent. Il s’agit d’une première mondiale qui vise à rendre la mobilité partagée plus pratique, efficace et agréable. C’était notre fonctionnalité la plus demandée ! " a déclaré Thibaut Nguyen, CTO de Poppy.