Nissan Hyper Urban : le futur Juke électrique ?

La ligne est originale et futuriste, et les traits biens plus tendus que sur le modèle actuel. ©2023 Nissan

Développement durable

Outre la possibilité d’alimenter des appareils électriques externes (V2L) et même une habitation complète (V2H) grâce à sa batterie, le concept propose surtout un intéressant tableau de bord. Celui-ci pourra être mis à jour tout au long du cycle de vie du véhicule. Il pourra être renouvelé pour adopter de nouvelles technologies, et les mises à jour régulières offrent "une nouvelle expérience de propriété qui s’étend sur de nombreuses annéesé. En outre, l’affichage peut être personnalisé selon l’humeur du propriétaire, et les places avant peuvent s’escamoter dans les places arrière, créant ainsi un espace semblable à un canapé.