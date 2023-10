Le nouveau Skoda Kodiaq est enfin proposé en hybride rechargeable, avec plus de 100 km d’autonomie électrique !

Le profil est un brin plus dynamique, et caractérisé par son montant D de couleur argentée. ©Skoda

Coffre géant

L’habitacle, déjà connu puisqu’ayant fait l’objet d’une séance de teasing, évolue plus. Mais surtout, le nouveau modèle offre encore plus de place à bord que son prédécesseur. Les 6 cm gagnés ont surtout profité aux passagers arrière et au coffre. En configuration 7 places, le coffre a désormais une contenance de 340 litres. Et en 5 places, ce sont carrément 910 litres qui accueillent les bagages, soit 75 de plus que sur le précédent modèle !

Plus sûr, plus dynamique

Le Kodiaq reçoit pour la première fois le nouveau chassis adaptatif DCC Plus, doté de nouvelles suspensions qui améliorent l’amortissement. Mais il inaugure également de tout nouveaux systèmes d’assistance à la conduite, tel que le Turn Assist, capable de détecter le trafic venant en sens inverse dans les intersections et de freiner automatiquement le cas échéant, ou le Traffic Assist amélioré, permettant une conduite semi-automatisée sur autoroute. Ajoutons encore la possibilité de stationner le véhicule à distance, en dehors du véhicule, ou l’Exit Warning, qui émet une alerte à l’ouverture de la portière si un véhicule approche.

Plus grand, le nouveau modèle est encore plus vaste que son prédécesseur. ©Skoda

100 km électrique

Côté moteurs, le Kodiaq reçoit enfin une motorisation hybride rechargeable. Il associe le moteur 1.5l TSI de 150 ch à un moteur électrique pour offrir une puissance totale de 204 ch. Grâce à la généreuse batterie de 25 kWh, l’autonomie électrique dépassera les 100 km. Soit plus qu’il n’en faut pour assurer les déplacements quotidiens de bon nombre d’usagers. Mais son implantation sous le plancher arrière réduit quelque peu le volume utile, à 745 litres.

Skoda proposera également une version micro-hybride 48V de ce même moteur 1.5l TSI 150 ch, et une version essence plus puissante, un 2.0l TSI de 204 ch. Et l’offre de lancement sera complétée de deux motorisations diesel 2.0 TDI de 150 ou 193 ch.

La date de commercialisation effective de ce Skoda Kodiaq second du nom n’a pas encore été confirmée.