La 2CV est née du projet TPV, Toute Petite Voiture, dont la mise au point débute dès 1936, avec un cahier des charges précis : une voiture légère, capable de transporter quatre personnes et 50 kg de bagage à 50 km/h, mais aussi de traverser un champ avec un panier d’œufs à bord sans en casser un seul ! Dès 1939, les prototypes sont prêts à être présentés au Salon de Paris. Mais la seconde guerre mondiale viendra contrecarrer les plans de Citroën. Tous les exemplaires seront détruits, sauf quatre, cachés au centre d’essai de la Ferté-Vidame, où ils ne seront retrouvés qu’en… 1992 !

Plus de 40 ans de carrière !

Et c’est donc le 7 octobre 1948 qu’est introduite la 2CV. Le nom de "2CV" atteste de la puissance fiscale du modèle en France, puisqu’en réalité son moteur bicylindre, bien que modeste, affichera de 9 ch pour les premiers modèles, à 31 ch pour les derniers. Le style a beau ne pas séduire au premier regard – ce qui lui vaudra le surnom de Ugly Duckling, "vilain petit canard" au Royaume-Uni – sa simplicité, son prix d’achat contenu et son faible cout d’utilisation en feront un succès immédiat. Son style inimitable en fera même un icone, qui traversera les modes et les époques pour connaitre une carrière de 42 ans, qui s’arrêtera le 27 juillet 1990 à 16 heures.

Clichés d’anniversaire

Pour marquer l’événement, Citroën a sorti huit 2CV historiques de son "Conservatoire" pour une séance photo.

La 2 CV AZU, une 2 CV camionnette produite à partir de 1954 jusqu’en mars 1978, elle possède une grande capacité de charge et des portes arrière « armoires » qui facilitent le chargement. ©Citroen

La 2 CV Spot, la première série spéciale Citroën de 1 800 exemplaires avec une sellerie et une carrosserie bicolore d’après le dessin du styliste Serge Gevin. ©Citroen

La 2 CV 6 Spécial, l’une des dernières 2 CV produites à l’usine de Levallois en 1988 ©Citroen

La 2 CV 6 by Hermès, habillée par la maison Hermès à l’intérieur comme à l’extérieur, elle a été exposée au Mondial de Paris 2008 à l’occasion des 60 ans de la 2 CV. ©Citroen

La 2 CV A avec la conduite à droite, fabriquée à Slough en Grande-Bretagne à partir de 1953. Elle dispose d’une malle tôlée et de glaces arrière ouvrantes. A ce jour, c’est la plus ancienne 2 CV britannique en Europe. ©Citroen

La 2 CV A, qui est l’un des 250 prototypes réalisés en 1939 pour le Salon de l’Automobile qui fut annulé à cause de la seconde guerre mondiale. L’un des quatre véhicules restants au Conservatoire Citroën. ©Citroen

La 2 CV A Berline, de 1950 identique à celle dévoilée par Pierre Boulanger à l’ouverture de salon de Paris en 1948. ©Citroen