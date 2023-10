Accident, agressivité, sommeil, économie, productivité au travail… : les effets insoupçonnés des embouteillages sur votre vie quotidienne

À lire aussi

Habitant dans la région de Namur, Jessy y est confronté tous les jours. Notamment depuis la multiplication des chantiers sur l’autoroute E411. Avec un premier chantier, long de 16 kilomètres entre Daussoulx et Perwez, suivi d’un autre entre Walhain et Wavre sur 8 kilomètres qui font vivre un véritable enfer aux automobilistes venant de Namur. Au retour, Jessy doit se farcir, en rab, un chantier de pose de murs antibruit à Overijse. “Lundi, j’ai mis plus de deux heures pour aller à Bruxelles et trois heures pour en revenir, confie le Namurois. Pour une route qui prend habituellement 50 minutes dans un sens comme de l’autre. Je mets donc cinq heures aller-retour pour faire mes 8 heures du jour au travail !”

Le chantier entre Daussoulxe et Thorembais-Saint-Trond nécessite la réduction des voies sur 16 kilomètres. Avec d'importants embouteillages en amont.

Ajoutez-y encore les travaux à Zaventem, ceux du viaduc de Vilvorde et d’autres chantiers ponctuels, et les dizaines d’autres travaux autoroutiers en Belgique. Sans compter les interventions sur les routes communales et nationales et vous aurez un bel aperçu de la situation quotidienne vécue par des millions de citoyens. “Ça commence à devenir un vrai enfer d’être sur la route, poursuit Jessy. Comment est-ce que vous pensez que notre vie privée va ? On est stressé d’arriver à l’heure. On est stressé d’être bloqué au retour. On doit rester calme… J’ai des gens dans mon équipe venant de Namur comme moi qui ont signalé être en stress car ils ont des enfants et doivent se réorganiser totalement. Je ne suis même pas sûr qu’ils soient heureux de venir au travail et ça leur mine leur journée. Quel enfer…”

Les embouteillages générateurs d’accidents… là où il n’y a pourtant pas de bouchons !

Les embouteillages crééeraient également des accidents... là où il n'y a pas d'embouteillages ! ©Natelhoff

Des travaux nécessaires pour rénover l’infrastructure et permettre aux usagers de la route d’y circuler en sécurité, mais qui génèrent des embouteillages aux effets insoupçonnés. Notamment en favorisant des accidents. En bout de file notamment lorsque les automobilistes lancés à pleine vitesse ne freinent pas à temps. Mais aussi à des endroits où il n’y a pourtant ni travaux, ni bouchons. “Une expérience frustrante constitue le point de départ du processus d’agressivité, peut-on lire dans une étude de l’Institut Vias dédiée à l’agressivité au volant. Pour de nombreux usagers de la route, la circulation est source d’une variété d’événements frustrants tels que les embouteillages ou les longues phases d’arrêt aux feux rouges. À cet égard, il a été démontré que les conducteurs dans les grandes villes avaient tendance à adopter une conduite plus agressive et combative que dans les régions plus calmes ou reculées, ce qui peut aisément se comprendre considérant l’environnement routier plus stressant des grandes villes.”

L’agressivité sous-jacente peut alors s’exprimer de manière différente. Si certains prendront sur eux, d’autres klaxonneront à tout-va, zigzagueront entre les files et opteront pour des comportements dangereux sur la route : vitesse excessive, dépassements dangereux, rouler collé-serré,… Avec des risques d’accidents aux conséquences parfois dramatiques. “Les embouteillages provoquent de la frustration qui elle-même engendre stress et agressivité. Mais l’expression de ce stress varie en fonction de facteurs externes comme l’âge et le sexe, l’humeur dans laquelle on se trouve, la personnalité. Ce que l’on sait, c’est qu’il y a aussi un lien direct entre comportement agressif et implication dans un accident. En effet, les conducteurs agressifs dans la circulation ont été plus souvent impliqués dans un accident au cours des trois dernières années (61 %) que les conducteurs qui le sont rarement ou jamais (39 %).”

Un impact aussi sur l’intégrité du cerveau

German Interior Minister and top candidate of the social democratic SPD party Nancy Faeser reacts at the State Parliament of Hesse in Wiesbaden, western Germany, as first exit polls were released of regional elections in the western federal state of Hesse on October 8, 2023. (Photo by Daniel ROLAND / AFP) ©AFP or licensors

Sans qu’il y ait d’accidents, les embouteillages peuvent avoir des conséquences majeures sur la santé des automobilistes, mais également des autres usagers de la route et riverains des voiries concernées. Outre l’impact d’une qualité de l’air médiocre sur les poumons et les conséquences dramatiques en matière de cancers et mortalité, les automobilistes piégés dans les bouchons seraient plus susceptibles de développer… des lésions cérébrales. C’est du moins le résultat d’une étude canadienne publiée au mois de janvier dans la revue scientifique Environnemental Health, selon laquelle “une brève exposition aux gaz d’échappement altère gravement la connectivité cérébrale fonctionnelle chez l’homme.”

Selon cette étude qui a analysé l’impact sur le cerveau, une exposition de deux heures à des gaz d’échappements (diesel) entraînerait des lésions cérébrales notables. “Vingt-cinq participants adultes ont été testés immédiatement avant et après exposition aux gaz d’échappement diesel, confient les auteurs de l’expérience, réalisée en laboratoire sous contrôle médical. Et l’exposition au gaz d’échappements a entraîné une diminution de la connectivité fonctionnelle.”

Un impact sur la productivité au travail

Le stress, l'énervement et la fatigue causés par les embouteillages auraient un impact sur la productivité du travailleur. ©Copyright (c) 2018 Kaspars Grinvalds/Shutterstock. No use without permission.

Si les embouteillages peuvent avoir un impact sur la santé des automobilistes via leurs poumons et leur cerveau, ils ont aussi un impact négatif sur la santé des entreprises. Une étude publiée par la KULeuven en 2018 avait en effet démontré que passer trop de temps dans les embouteillages, tant avant qu’après la journée de travail, pouvait altérer la productivité des travailleurs. “Concentrer les entreprises dans un périmètre restreint offre des avantages stratégiques pour celles-ci comme la baisse des frais de transport et des délais de livraison plus courts, indique l’étude. Mais parce que de plus en plus les entreprises s’implantent à proximité les unes des autres, ces effets d’agglomération entraînent des conséquences négatives comme les embouteillages. Or, dans les grandes villes, on constate que les effets négatifs des embouteillages sont bien plus importants que les retombées positives de l’agglomération pour une entreprise moyenne. À Bruxelles, ces effets négatifs étaient mêmes deux fois plus importants que les effets positifs.”

Les travailleurs eux-mêmes seraient impactés dans leur productivité : l’énervement suscité lors des embouteillages et la perte de temps entraîneraient une débauche d’énergie qui entraînerait elle-même une anxiété perturbatrice du sommeil et, a posteriori, une productivité journalière en berne en raison d’une fatigue exacerbée.

En hausse en 2023, les embouteillages nous ont déjà coûté 3,6 milliards d’euros depuis janvier

Selon le tableau de bord de la mobilité de la FEB et de la Febiac, les embouteillages auraient coûté 3,6 milliards d'euros depuis le débit de l'année. ©BELGA

Si les embouteillages sont source de stress et d’accidents, ils ont aussi un coût énorme pour la société. Selon le tableau de bord de la mobilité en Belgique, mis au point début 2022 par la Fédération des entreprises de Belgique et la Febiac, les embouteillages auraient déjà généré un coût de plus de 3,6 milliards d’euros depuis le premier janvier 2023. Dont 502 millions rien que pour le mois de septembre. Un chiffre en hausse de 26 millions € en un an. Le record de 48 milliards € perdus sur une année pourrait donc être largement battu d’ici le 31 décembre prochain. “Les coûts économiques générés par la congestion se rapportent aux pertes de temps, à la consommation supplémentaire de carburant et au coût des émissions supplémentaires des véhicules, précisent les créateurs de ce monitoring. Ils sont convertis en valeurs monétaires.”

La faute principale est à mettre sur le dos de l’inflation, une heure de travail perdue dans les embouteillages coûte plus cher aujourd’hui qu’en 2022. Seule bonne nouvelle, selon le Belgian Mobility Dashboard, le temps moyen perdu dans les embouteillages par personne active occupée et par jour serait en recul de 6 % par rapport à 2022, chiffrant désormais à 6 minutes et 14 secondes.

Le top 10 des villes les plus embouteillées de Belgique

Le classement 2022 des villes belges les plus encombrées selon l'Index de TomTom. ©Tom Tom Index

Lorsqu’il a chanté sa Complainte de l’heure de pointe dans les années 70, Joe Dassin était sans doute très loin d’imaginer l’état de la circulation automobile 50 ans plus tard. Aujourd’hui, son célèbre refrain – “Dans Paris à vélo on dépasse les autos ; à vélo dans Paris on dépasse les taxis” – est plus d’actualité que jamais. À Paris, comme à Bruxelles, Anvers, Liège ou Namur. Selon les données récoltées par Tom Tom, via les données GPS de ses utilisateurs, il faudrait 25 minutes et 30 secondes en moyenne pour parcourir 10 kilomètres à Bruxelles. Ce qui positionne notre capitale à la première place des villes les plus encombrées de Belgique, la 7e place européenne derrière et la 14e place mondiale.

Anvers arriverait en deuxième position des villes les plus encombrées, tout en restant très loin de Buxelles, avec “seulement” 14 minutes 40 pour parcourir 10 kilomètres. Liège, Gand, Charleroi complètent le quintet de tête, suivies, dans l’ordre, par Bruges, Namur, Mons, Leuven et enfin Courtrai.