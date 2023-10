Cette fois c’est officiel : Cadillac est de retour en Europe en tout électrique. Mais par la petite porte.

En Europe, les locomotives du marché électrique sont la Norvège (de loin !), les Pays-Bas et l’Allemagne. Rien d’étonnant donc à ce que ces territoires soient systématiquement les premiers à être desservis par les nouveaux constructeurs tentant leur chance dans nos contrées. Choisir ces pays semblait logique pour Cadillac au moment d’entamer sa nouvelle vie sous le signe de l’électricité. Que nenni ! La marque de l’ex-géant General Motors fait son entrée… par la Suisse ! C’est en effet à Zurich que Cadillac a ouvert son premier (et pour l’heure, seul) show-room. La raison est simple, c’est aussi là que se trouve le siège européen de GM, où sont notamment gérées les importations de Corvette, dernier modèle actuellement commercialisé chez nous. Mais d’un point de vue commercial, ce choix pose question. Bien sûr, Zurich est sans doute la ville au niveau de vie le plus élevé d’Europe, mais la part de marché des électriques en Suisse n’est « que » de 17,5% (en 2022), contre 80% en Norvège et 25% aux Pays-Bas. Quant à l’Allemagne, elle représentait en août dernier 44% des ventes de voitures électriques.