Que va-t-il advenir de l’usine Ford de Saarlouis ? Les repreneurs chinois ne seraient finalement plus intéressés

Ford a annoncé jeudi la fin des discussions avec un éventuel repreneur, dont il se disait qu’il pouvait s’agir de la marque chinoise Chery, ayant déjà annoncé son intention de produire en Europe. Une décision qui intervient après "une étude de faisabilité détaillée et d’intenses négociations". Selon une source interne interviewée par Bloomberg, le constructeur poursuivrait toutefois les discussions avec d’autres partenaires potentiels parmi la quinzaine d’investisseurs ayant marqué leur intérêt pour le site. Selon la même source, BYD serait toujours en lice, de même que de plus petits constructeurs et un "fabricant allemand de modules de panneaux solaires".