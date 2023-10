Forthing : Un nouveau constructeur chinois à l’assaut de la Belgique, qui ne va pas plaire à Peugeot.

Lion, écu similaire et palette graphique proche: pas sûr que Peugeot apprécie beaucoup le logo de Forthing. ©D.R.

Dans la tendance

Côté modèles, Forthing propose d’emblée une gamme complète faite de l’EVO, de l’EVO BEV, et du U-Tour. Le premier est un SUV compact comparable aux Peugeot 3008 (justement) et Volkswagen Tiguan entre autres, soit le segment le plus porteur du moment. A défaut d’être très originale, la robe extérieure est contemporaine, et le modèle semble avoir quelques atouts. A commencer par un intérieur joliment dessiné, où les bouches d’aération rondes et les deux écrans de 10,25’’ rassemblés sous un insert commun ne sont pas sans rappeler les habitacles Mercedes. Le coffre de 370 litres semble en revanche un peu faiblard pour la catégorie. Côté moteur, on trouve un 1.5l de 177 ch venu de chez Mitsubishi assorti à une boite automatique à 7 rapports, qui peut également être converti au LPG pour les plus gros rouleurs.

L'U-Tour propose 7 places dans un environnement qui semble soigné; ©One Automotive

Vaste et pas cher

Un moteur partagé avec le U-Tour, monospace de 4,85 m de long capable d’emmener 7 passagers sur ses trois rangées de sièges. Si le style est loin des standards européens avec son immense calandre et son chrome à profusion, le modèle a d’autres atouts pour séduire. Notamment une présentation intérieur flatteuse, avec des habillages de cuir intégral et des inserts en fibre de carbone.

Et l’équipement est pléthorique, allant du toit panoramique, à l’accès mains-libres en passant par toute une panoplie d’assistants de conduite, et même une dashcam intégrée. Mieux : les sièges avant peuvent se coucher quasiment à l’horizontale et se mêler aux sièges arrière pour offrir de véritables couchettes, parfaites pour se relaxer lors d’une halte par exemple.

L'habitacle de l'U-Tour se veut pratique et bien construit. ©One Automotive

Dernier atout non-négligeable pour les familles en quête d’espace au budget limité : le prix. Le Forthing Evo est disponible à partir de 31.490€, tandis que le U-Tour débute à 32.990€ !

Electrique aussi

Enfin, Forthing propose également l’EVO BEV. Celui-ci se distingue par une face avant unique, et embarque un moteur électrique de 150 kW (204 ch). La batterie de 85,9 kWh promet plus de 500 km d’autonomie. Là encore pour un prix serré : 39.995€.