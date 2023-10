Hausse des prix des carburants : le gouvernement n’aidera pas les automobilistes, Touring fulmine

Alors qu’en mai, le propriétaire d’un véhicule diesel ne devait encore débourser que 83,9 € maximum à la pompe pour remplir un réservoir de 50 litres, il doit aujourd’hui alléger son compte en banque de 97,3 €. Soit une hausse de 16 % du prix du diesel en un peu moins de cinq mois. Les automobilistes carburant à l’essence sont, pour l’instant, mieux lotis : les tarifs sont à nouveau similaires à mai (1,772 € aujourd’hui contre 1,731 € en mai) après un passage à 1,918 € il y a un mois.

En tout état de cause, on aurait pu penser que l’État, qui accumule davantage de recettes fiscales, via la TVA, à chaque hausse de prix, aurait pu effectuer un geste envers les automobilistes. En mai, pour un plein de 50 litres de diesel à 1,678 €, l’État percevait 44,51 € de taxes contre 46,88 € aujourd’hui. Multipliez ce chiffre par le nombre de pleins effectués chaque jour par des centaines de milliers d’automobilistes et vous obtiendrez le montant de la manne financière qui tombe dans l’escarcelle de l’État, juste en raison de la hausse des prix.

"Il est important que le coût de la mobilité, en autres, puisse rester abordable."

L’État n’aidera pourtant pas les automobilistes. Lors du conclave budgétaire, le gouvernement a non seulement décidé d’enterrer le principe du cliquet inversé (qui permettait de plafonner la hausse des prix des carburants en diminuant temporairement les accises) mais a décidé également de supprimer les avantages fiscaux sur le diesel professionnel. Ce qui devrait rapporter 25 millions d’euros de plus selon les calculs du gouvernement.

En cinq mois, les prix du diesel ont progressé de 16%. ©JC Guillaume

Organisme défenseur du droit des automobilistes, Touring dénonce l’inaction du gouvernement face à la hausse des prix des carburants. “En pleine crise énergétique et sanitaire, le gouvernement avait décidé (après plusieurs mois d’attentisme) de plafonner les droits d’accises en introduisant le système du cliquet inversé, commente Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring. Une pétition de Touring à ce sujet, soutenue par plus de 70.000 membres, avait sans aucun doute poussé cette décision à l’époque. En effet, les prix de l’énergie étaient extrêmement élevés et le pouvoir d’achat des familles était soumis à une forte pression. Une action rapide était alors absolument nécessaire.”

Or, poursuit Lorenzo Stefani, “bien que les prix de l’énergie soient plus bas aujourd’hui, le pouvoir d’achat reste problématique pour de nombreuses familles. C’est pourquoi Touring estime qu’il est important que le coût de la mobilité, en autres, puisse rester abordable. Un système de cliquet inversé peut – ne fût-ce qu’un peu – alléger temporairement la facture, mais nous voyons également d’autres moyens d’offrir une mobilité abordable aux Belges. Cela pourrait se faire de manière plus structurelle et avec un effet sur le long terme par le biais d’une révision du système de taxation des voitures, des parkings abordables dans et autour des villes et dans les gares où les gens se tournent vers les transports publics. Quoi qu’il en soit, il est clair que la mobilité abordable sera le grand défi des années à venir, en particulier lorsqu’il s’agira de faciliter le passage à la conduite électrique.”