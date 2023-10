Le nouveau BMW X2 change radicalement, et reçoit pour la première fois une version électrique iX2

La partie arrière est totalement inédite, et surprenante pour une BMW. ©BMW Group. For Editorial Use only. For any other purpose contact Fabian Kirchbauer mail@fabiankirchbauer.com

Evidemment, cet allongement devrait profiter aux passagers arrière, mais aussi au coffre, d’une contenance maximale de 560 litres.

L’habitacle suit évidemment la tendance du dernier X1, et des dernières BMW en général. L’épuration a donc fait son travail, et l’ensemble des commandes passe désormais par le BMW Curved Display, cet ensemble formé de deux écrans pour l’instrumentation et le système multimédia.

L'habitacle épuré est calqué sur celui du X1 et du iX1. ©BMW Group. For Editorial Use only. For any other purpose contact Fabian Kirchbauer mail@fabiankirchbauer.com

Essence, diesel…

Pour son lancement, le X2 sera proposé avec deux motorisations essence et un diesel. La gamme débutera avec la sDrive 18d – diesel donc – de 150 ch. Se poursuivra avec la sDrive 20i à hybridation légère 48V qui délivre 170 ch. Et sera coiffée par la M35i xDrive dotée d’un 2.0l de 300 chevaux ! La gamme s’enrichira d’une seconde motorisation diesel au cours de l’été 2024.

Le profil est bien plus profilé que celui de la première génération. ©BMW Group. For Editorial Use only. For any other purpose contact Fabian Kirchbauer mail@fabiankirchbauer.com

… et électrique !

Pour la première fois, le X2 sera également décliné en variante électrique iX2 xDrive30. Le châssis et la chaine de traction électrique sont donc identiques au X1 comme pressenti. On retrouve donc deux moteurs électriques qui délivrent ensemble 313 chevaux et procurent quatre roues motrices. Le profil plus aérodynamique que le X1 permettra de tirer le meilleur parti de la batterie de 64,8 kWh, avec une autonomie maximale de 449 km selon le cycle mixte WLTP. Une seconde variante électrique est elle aussi attendue pour l’été 2024.