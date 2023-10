RAM s’associe à son tour à (RED) en Europe pour lutter contre les urgences sanitaires

Le RAM 1500 (RAM)RED EDITION se distingue par ses lettrages rouges sur la calandre et les portières. ©RAM

Le (RAM)RED Edition se distingue par sa teinte noire contrastée de logos rouges sur la calandre et les portières avant, ses jantes noires de 22 pouces, ainsi que divers inserts (RAM)RED dans l’habitacle. Le moteur reste le V8 5.7l HEMI micro-hybride e-Torque de 395 chevaux et 557 Nm. Les capacités techniques et de traction restent donc identiques aux autres modèles.