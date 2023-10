Essai auto BMW i5 : l'atout n'est pas celui qu'on croit !

Pour la toute première fois, la BMW Série 5 est aussi déclinée en motorisation électrique. ©BERNHARD_LIMBERGER

Hé bien… non. Son point fort, c’est le confort ! Alors que les packs de batterie rendent souvent les voitures électriques assez fermes, BMW démontre qu’il est encore possible de concevoir une berline familiale électrique confortable, surtout à l’arrière, avec un grand espace et une possibilité de caser ses pieds sous les sièges avant, ce qui se fait rare dans les voitures à piles. Le coffre dégage 490 litres, soit 30 litres de moins que les versions essence et diesel (déjà commercialisées).

Le tableau de bord suit l'épuration ambiante. Désormais, tout passe par les deux écrans qui forment un affichage panoramique légèrement incurvé vers le conducteur. ©BERNHARD_LIMBERGER

Et le plaisir dans tout ça ?

Et derrière le volant ? La i5 se comporte globalement très bien, sans véritablement sortir du lot en matière de plaisir de conduire. En plus du confort, BMW a préféré jouer la carte de l’innovation avec, notamment, une conduite semi-autonome encore améliorée qui permet de changer de bande sur autoroute uniquement avec les yeux (seulement disponible en Allemagne). Mais aussi en proposant des jeux vidéo intégrés avec votre smartphone comme manette (utile en attendant que la batterie se recharge). Ou encore en intégrant des contrats numériques dans le système multimédia permettant de lancer les recharges rapides automatiquement, sans carte et sans application.

Le style est plutôt sage, pour une BMW en tous cas, mais son véritable aout est ailleurs: le confort de marche ! ©BERNHARD_LIMBERGER

Verdict











Proposée à partir de 73.700 €, l’i5 n’est pas la moins chère du segment. Avec jusqu’à 582 km d’autonomie en version à simple moteur, ce n’est pas non plus celle qui vous emmènera le plus loin. Sa déclinaison M60 de 601 ch, capable d’abattre le 0-100 km/h en 3,8 secondes, n’est pas non plus la plus performante du segment. Mais en matière de confort, de finitions, d’ergonomie et d’innovations, l’i5 fait l’unanimité. Du côté du pur plaisir de conduite, BMW nous a sûrement réservé de bonnes surprises avec les versions essence et diesel, notamment la nouvelle M5 qui arrivera l’an prochain, tout comme les versions break Touring (y compris en électrique !).

La 5 soigne ses détails, sans pour autant se faire ostentatoire comme peuvent l'être d'autres modèles. ©BERNHARD_LIMBERGER

Ses bons côtés

- Son confort, y compris à l’arrière

- Ses innovations

- Son design « passe-partout »

BMW i5 eDrive 40

Longueur : 5,060 m

Largeur : 1,900 m

Hauteur : 1,515 m

Volume du coffre : 490

Batterie : 81,2 kWh

Autonomie : 497 - 582 km

Puissance : 340 ch

Couple : 430 Nm

Vitesse Max : 193 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 6 sec.

Consommation moyenne (WLTP) : 15,9 – 18,9 kWh/100km

Prix : 73.700 € TVAC