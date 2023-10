Jusqu’à 556 km d’autonomie pour les Volkswagen ID.4 et ID.5 qui reçoivent un nouveau moteur plus puissant

Les SUV électriques ID.4 et ID.5 de Volkswagen reçoivent un nouveau moteur et une nouvelle batterie. A la clé : sensiblement plus de puissance et d’autonomie. Mais aussi un système multimédia revu et corrigé