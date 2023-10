Kia continue l’expansion de son offre électrique avec les EV3, EV4 et EV5

Le futur Kia EV3 s'imiscera dans le segment des SUV B, où il affrontera notamment le Peugeot e-2008 ou la Volvo EX30. ©Kia

Deux concepts

Les deux derniers ne sont encore qu’à l’état de concept, même si l’on sent bien qu’il ne seront que peu différents une fois passé au stade la production. En fait, c’est surtout leurs intérieurs qui intéressent. Ils représentent le futur des habitacles Kia, tendant forcément vers toujours plus d’épuration, signifiant malheureusement, toujours plus de commandes dévolues à l’écran tactile. Cela dit, le traitement des sièges, les habillages et la sensation de cocon qui semble s’en dégager devraient fournir un sentiment de "bien-être" aux passagers.

L'habitacle des futurs modèles électriques de Kia sera encore plus épuré qu'actuellement. ©Kia

Originale, la Kia EV4 aura la lourde charge d'affronter la Tesla Model 3. ©Kia

Détails techniques

Avec l’EV5, on entre plus dans le concret. La marque l’avait déjà dévoilé sous forme de concept. Mais cette fois, la voiture s’apprête à être commercialisée, et l’on en connait donc tous les détails techniques. Trois versions sont prévues : Standard, avec batterie de 58 kWh et moteur de 160 kW (218 ch) à l’avant, Long Range, avec le même moteur mais une batterie plus généreuse de 81 kWh. Et enfin Long Range AWD, où l’ajout d’un second moteur de 70 kW (95 ch) sur l’essieu arrière permet non seulement de porter la puissance totale à 225 kW (306 ch) mais aussi d’assurer une transmission intégrale. Les autonomies en cycle WLTP sont toujours en cours d’homologation, mais les données du cycle chinois CLTC, moins exigeant que le WLTP, annoncent 530 à 720 km !

Musclé et anguleux, le style de l'EV5 s'accorde parfaitement avec celui de son grand frère, EV9. ©Kia

Avec ses 4,62 m de long, l’EV5 se classera dans le haut du segment C-SUV. Des dimensions généreuses qui lui permettront d’offrir beaucoup d’espace à bord, et de multiples configurations de sièges pour accueillir jusqu’à 6 passagers. Ceci pourrait constituer un atout sur un segment déjà très occupé, notamment par le Volkswagen ID.4 fraichement mis à jour, et bien sûr le tout nouveau Peugeot e-3008.