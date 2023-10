Voici la dernière sportive de Jaguar à moteur essence

La Jaguar F-Type ZP SV Bespoke marque la fin de la carrière de la – toujours sublime – Jaguar F-Type d’une bien belle manière. Elle ne sera produite qu’en 150 exemplaires proposés dans deux combinaisons de couleur très chic : bleu foncé "Oulton Blue Gloss" avec intérieur rouge et noir, ou gris "Crystal Grey Gloss" avec intérieur bleu marine et noir. Des teintes jamais proposées auparavant sur la F-Type. Toutes deux sont rehaussées de cercles blancs peints à la main sur les portières, destinés à accueillir un numéro de course, ainsi que de liserés de calandre blanc "Porcelain White Gloss".