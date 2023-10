Essai auto Renault Clio E-Tech : retour au sommet

L'habitacle évolue plus sur les détails, notamment des matériaux recyclés et biosourcés. ©WHamdi.B

Hybride efficace

Notre version d’essai hybride E-Tech est appelée à constituer le cœur de l’offre Clio et, du haut de ses 145 chevaux, est également la motorisation la plus puissante. Elle combine deux moteurs électriques de 36 kW et 18 kW à un moteur thermique essence 4 cylindres 1,6 l de 94 chevaux. Le tout est associé à une boîte de vitesses sans embrayage et à une batterie de 1,2 kWh. Son principal défaut est d’amputer le coffre de quelque 90 litres, réduisant sa contenance à 301 unités. Mais, sur la route, l'ensemble se révèle fort agréable, alliant douceur et performances, malgré un léger manque d’entrain de la boîte de vitesses. Cet ensemble a aussi le chic de repasser aussi souvent que possible en mode électrique, permettant ainsi de réduire la consommation à environ 5 l/100 km durant ce galop d’essai, où nous n’avons pas cherché à ménager notre monture. Au contraire même, puisque le châssis de la Clio répond toujours présent lorsqu’on hausse le rythme.

L'efficience du moteur hybride est remarquable ! ©WHamdi.B

Verdict











La Clio a toujours été parmi les plus enjouées du segment et cette nouvelle livrée « façon sport » ne fait qu'enfoncer le clou. Direction revue et suspension peaufinée, la petite française vous fera plaisir dans les enchaînements de virages. Et, en conduite plus coulée, l’efficacité et la qualité du châssis renvoient un réel sentiment de sécurité, à tel point que l’on peut avoir l’impression de conduire un véhicule de catégorie supérieure. Un vrai argument pour certains acheteurs. Mais pour profiter de cette version hybride, il faudra bourse délier puisqu’elle est facturée à partir de 22.400 €, et même 28.000 € pour la finition Esprit Alpine illustrée.

Le comportement routier reste toujours une référence dans le segment. ©WHamdi.B

Ses bons côtés :

Son agrément routier supérieur.

Son confort de marche et son habitabilité.

Sa consommation réelle en hybride.

Renault Clio E-Tech

Longueur : 4,050 m

Largeur : 1,798 m

Hauteur : 1,440 m

Volume du coffre : 301

Poids : 1.248 kg

Consommation moyenne (WLTP) : 4,2 l/100 km

Cylindrée : 1 598 cc

Puissance : 145 ch

Couple : 148 Nm

Vitesse max : 174 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 9,3

Emissions CO2 (WLTP) : 95 g/km

Prix de base : 22.400 €