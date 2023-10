Il est désormais possible d’acheter une Ferrari avec des Bitcoins

Le second objectif est d’ordre écologique. "Notre objectif est d’atteindre la neutralité carbone sur l’ensemble de notre chaine de valeur dès 2030". Or, selon le responsable commercial du constructeur "Les crypto-monnaies se sont efforcées de réduire leur empreinte carbone en introduisant de nouveaux logiciels et en recourant davantage aux sources d'énergies renouvelables". Les monnaies virtuelles, et le Bitcoin en particulier, sont pourtant souvent encore pointées du doigt pour la quantité d’énergie conséquente que nécessite leur "minage".

Bitcoin et autres

Le Bitcoin ne sera pas la seule monnaie numérique acceptée par la marque italienne : l’Ether et l’USDC seront également concernés. Les transactions seront assurées par la plateforme Bitpay dans un premier temps, pour le lancement de la fonctionnalité aux Etats-Unis. Bitpay transformera immédiatement les paiements en crypto-monnaies en monnaie traditionnelle pour le compte des concessionnaires de Ferrari, afin qu'ils soient protégés des fluctuations de prix ; les cryptomonnaies étant en effet de nature particulièrement volatile. En Europe, qui s’ouvrira également aux paiements en cryptomonnaies un peu plus tard, d’autres opérateurs sont également envisagés.