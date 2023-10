L’Union européenne reporte la norme EURO 7 jusqu’en 2030

Victoire des constructeurs automobiles

Il s’agit d’une nouvelle victoire pour les constructeurs automobiles, qui réclamaient ce report et l’allègement des contraintes liées à cette nouvelle norme. Selon eux, la mise en œuvre de la norme EURO 7 telle qu’elle était initialement prévue les aurait contraints à mener de coûteux développements, ce qui aurait encore accentué leurs faiblesses face aux constructeurs chinois dans la course à la voiture électrique pourtant imposée par cette même Commission. Pour être complètement validé, le texte doit encore être discuté entre les gouvernements des Etats membres. Mais il ne fait quasiment aucun doute que ceux-ci montreront leur accord, notamment l’Allemagne, l’Italie et la France, pays où l’industrie automobile occupe un pan important de l’économie nationale.