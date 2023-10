Avec le Hilux GR Sport II, Toyota s’offre enfin un vrai pick-up de sport !

Patience, patience : l'arrivée sur nos routes n'est prévu qu'à partir de l'été 2024. ©Jayson Fong

Face avant plus suggestive, boucliers redessinés et tronqués, arceau uniques, nombreux éléments noirs, jantes distinctives et lettrage Toyota en toutes lettres : le Hilux GR Sport II ne fait pas dans la dentelle niveau présentation. La garde au sol plus importante laisse présager de capacités tout-terrain supérieures, tandis que les voies avant et arrière élargies offriront une meilleur stabilité sur route. Dommage en revanche que Toyota n’ait pas jugé bon d’offrir une poignée de chevaux supplémentaires au moteur diesel 2.8l de 204 ch, inchangé par rapport aux autres finitions.