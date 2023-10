Le match est déclaré : Voici la nouvelle Citroën ë-C3, la voiture électrique qui coûte vraiment moins de 25.000€

Longue de 4,01 m, la ë-C3 promet de la place pour les passagers, mais également 310 litres de bagages, dans la petite moyenne de la catégorie. Le tableau de bord, épuré, arbore un écran central de 10 pouces, et un original tableau de bord numérique "tête-haute" repoussé loin devant le conducteur. Le confort, signature du constructeur, n’est pas oublié, avec des sièges repensés, plus épais, pour plus de moelleux, associés aux suspensions à butée hydrauliques. Pas de doute, la C3 sera donc la plus confortable de son segment.

Les sièges aux motifs gaufrés reçoivent une mousse plus épaisse pour garantir un niveau de confort encore rehaussé. ©Citroen

23.300€, et même moins !

Au-delà de l’esthétique, le C3 réussit surtout le pari du constructuer de proposer une voiture électrique "Made in Europe" à moins de 25.000€ : 23.300€ exactement ! A ce prix, l’équipement intègrera déjà la climatisation, le régulateur de vitesse, l’aide au freinage d’urgence et les capteur de parking arrière. Et Citroën a voulu faire les choses simplement : il s’agira d’un prix fixe, commun à l’ensemble des marché européens sur lesquels la marque opère en direct. La simplicité est d’ailleurs de mise, puisqu’il n’y aura que deux niveaux de finition (You et Max), sans possibilité d’ajouter d’options.

Le tableau de bord est réduit à sa plus simple expression. L'instrumentation est intégrée à même le bandeau face au conducteur. ©William Crozes @ Continental Productions

Et à ce niveau de prix, l’autonomie annoncée à 320 km avec la batterie de 44 kWh est une bonne surprise. Tout comme le moteur de 113 ch, qui devrait s’accommoder facilement du poids que l’on attend contenu de la citadine. La recharge à 100 kW permettra en outre de passer de 10 à 80% de charge en 26 minutes pour les longs trajets, facilités par le Trip Planner qui calcule automatiquement les arrêts nécessaires à la recharge. Le rapport autonomie/prestations/prix s’annonce donc tout à fait avantageux face à ce que propose la concurrence. Et pour un tarif encore plus serré, Citroën annonce déjà l’arrivée d’une version de base l’année prochaine, avec 200 km d’autonomie pour 19.990€ !

C'est sous cet angle que la filiation avec la C3 indienne est la plus évidente. ©Citroen

Moteurs thermiques et SUV 7 places

Pour ceux qui seraient vraiment réfractaires à l’électrique, Citroën précise que des moteurs thermiques seront également proposés, sans en préciser pour l’heure les détails techniques. Quant au futur C3 Aircross, il a déjà été "teasé", et offrira pour la première fois de la place pour 7 passagers. Il devrait s’agir là encore, selon les premiers éléments esthétiques révélés par la marque, d’une version mise à jour de la voiture lancée en Asie et en Amérique du sud au printemps dernier.