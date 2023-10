Le Mondial de l’Automobile de Paris aura bien lieu en 2024 : "Une expérience plus immersive et engageante"

En 2024, le thème de l'événement sera "Let's Celebrate", avec un slogan délibérément positif pour "souligner la nature festive de l'événement, enrichi par des expériences immersives mettant en scène la technologie, le sport automobile, le jeu et le design pour divertir les visiteurs". L’événement se tiendra du 14 au 20 octobre, toujours à la Porte de Versailles.

Oublier 2022

L’an dernier, le Mondial de l’Automobile avait surtout fait parler de lui par les absences des marques réputées plutôt que par la présence de celles qui avaient daigné faire le déplacement. A tel point qu’on se posait légitiment la question de ce qui pourrait sauver le salon parisien, dont certains prédisaient déjà qu’il s’agissait là de la dernière édition. Et pour cause, on était loin de la grandiloquence du Mondial d’antan, véritable fête de l’Automobile dans les 11 halls du parc des expositions de la Porte de Versailles. Cette fois, à peine 3 petits halls (dont deux dévolus réellement aux constructeurs) et des marques chinoises en force qui avaient remplacé les constructeurs traditionnels, allemands et japonais notamment mais, plus symptomatique, français également, Citroën ayant décliné l’invitation. Bref, difficile de parler de succès, ce qui s’est traduit par une fréquentation de 400.000 visiteurs seulement, alors que l’événement en enregistrait facilement deux fois plus à la belle époque.