Cupra ouvre un showroom en plein cœur de Bruxelles : "la confiance ne se construit pas seulement par la communication".

Vivre une expérience particulière

"Le consommateur, et en particulier la jeune génération, souhaite avoir confiance dans une marque avant d’acheter une voiture", explique David Favest, directeur de Cupra. "Or, la confiance ne se construit pas seulement par la communication. Les clients qui se rendent dans un showroom se sont généralement informés au préalable quant à toutes les caractéristiques techniques du véhicule. Lorsqu’ils prennent la peine de se rendre dans un espace d’exposition, c’est pour y ‘vivre’ quelque chose de particulier".

"Le Cupra Garage in the City est l’endroit idéal pour se relaxer et chiller à l’aise en dégustant un drink ou un savoureux lunch au Léopold Café" détaille le communiqué. Ce sera aussi the place to be pour découvrir en avant-première belge le SUV Tavascan ce weekend (20-22/10).

À l’étage inférieur, l’exposition Atlantis – The Immersive Odyssey du studio ActiveMe - qui a signé notamment les immersions Van Gogh et Bubble Planet - invite tous les visiteurs de plus de 7 ans à plonger dans les tréfonds de l’océan, à la découverte de l’Atlantide engloutie, au moyen d’espaces interactifs, de réalité virtuelle, d’Instagram rooms et d’avatars 3D.

Le Cupra Garage in the City est ouvert tous les jours de 10 à 18 heures, et le dimanche de 10 à 15 heures au 50 Rue du Mail, à 1050 Ixelles.