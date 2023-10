DS Automobiles va intégrer... ChatGPT à ses prochains modèles : mais pour quoi faire exactement ?

DS va intégrer ChatGPT à l’ensemble de sa gamme via son système d’exploitation propre, Iris. En activant l’assistant personnel via le bouton dédié ou la commande vocale « Ok Iris », ce sera le logiciel d’intelligence artificielle ChatGPT qui entrera en action. Il sera ainsi possible de demander beaucoup plus de choses que les habituelles commandes de climatisation ou de quelques fonctionnalités du véhicule. Le but premier dans le cas présent est notamment de fournir des informations sur les endroits traversés : lieux culturels ou artistiques, centres d’intérêts de la ville, ou même approfondir les choses en listant par exemple les œuvres de tel ou tel musée. L’IA sera aussi capable de générer un quiz sur un sujet donné pour occuper les passagers, ou encore de raconter une histoire aux enfants pour les bercer.