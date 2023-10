Essai auto Mazda MX-30 R-EV : l'hybridation le rend enfin recommandable !

Le jeu de mot vaut ce qu’il vaut, mais la solution technique est véritablement originale. Car sous le capot de ce MX-30, il y a une mécanique que Mazda refuse décidément de laisser tomber dans l’oubli : le moteur rotatif, aussi connu sous le nom de Wankel. C’est avec ce moteur que Mazda corrige une "lacune" de son MX-30 100% électrique : une autonomie de 200 km, très judicieuse d’un point de vue environnemental, mais trop faible pour convaincre le public. Chez Mazda, on a donc choisi de retirer la moitié des 35,5 kWh de batterie, pour les remplacer par un réservoir de 50 litres, et un Wankel de 830cc.

Avec son originale moteur hybride, le MX-30 devient bien plus intéressante ! ©Mazda

Ni plug-in, ni prolongateur d’autonomie

Ce faisant, Mazda invente pratiquement un nouveau concept. Car ce Wankel n’ayant aucune fonction motrice se contente d’alimenter le moteur électrique en courant. On ne peut donc pas parler d’hybride rechargeable au sens classique du terme. D’autre part, avec ses 50 litres, on ne peut pas qualifier le réservoir de "réserve d’appoint". On n’est donc pas non plus dans le concept de la voiture électrique avec prolongateur d’autonomie. C’est une solution différente, par laquelle Mazda veut concilier efficacité énergétique et tranquillité d’esprit à l’usage. Pour ce qui est de la dernière partie, on y est, puisque l’autonomie totale dépassera aisément les 500 km.

L'autonomie totale peut désormais atteindre plus de 500 km. Dont une petite centaine en électrique. ©Mazda

Pour ce qui est de l’efficacité énergétique, il y a autant matière à discussion que pour n’importe quelle plug-in ordinaire. Car en mode électrique, la conso se situe à 15-17 kWh/100km. Aujourd’hui, des voitures 100% électriques font mieux. En mode hybride, Mazda annonce un chiffre homologué de 1,0 l/100 km (CO2 : 21 g/km), mais notre essai de quelque 200 km montre une réalité de plutôt 4,5-5,5 l/100 km. Rien de honteux, mais rien non plus d’extraordinaire. Cela dit, pour être honnête, nous n’avons guère retenu les 170 ch durant l’essai, pour deux raisons. La première est que nous avons régulièrement cravaché… pour le simple plaisir d’entendre cette sonorité si particulière du Wankel. La seconde est que ceci est une Mazda, avec tout ce que cela englobe de vrai plaisir physique de la conduite.

Le comportement routier est typiquement Mazda, engageant et dynamique. ©Mazda

Verdict











Bref, la recette de la voiture électrique alimentée par un moteur Wankel n’est pas la panacée énergétique. Mais le Mazda MX-30 R-EV a tout de même des arguments. D’abord, son originalité, tant esthétique (le profil de crossover coupé, les portières antagonistes) que technique, comme on vient de le voir. Il y a aussi le plaisir typiquement Mazda, et enfin il y a… le prix. 37.070€, c’est probablement trop pour la version 100% électrique, cantonnée au rôle de seconde voiture en raison de son autonomie. Mais cette version est au même prix. Or, une plug-in capable de voyager, et qui offre 100 km électriques au quotidien, à ce prix-là, vous pouvez chercher…

L'habitacle est toujours soigné, et fait appel à des matériaux durables et recyclés. ©Mazda

Ses bons côtés

- Son originalité esthétique et technique

- Son plaisir de conduite typiquement Mazda

- Son tarif finalement assez compétitif

Mazda MX-30 R-EV

Longueur : 4,395 m

Largeur : 1,795 m

Hauteur : 1,555 m

Volume du coffre : 350 – 1 155

Batterie : 17,5 kWh

Autonomie : 85 - 110 km

Réservoir : 50

Puissance : 170 ch

Couple : 260 Nm

Vitesse Max : 140 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 9,1 sec.

Consommation moyenne (WLTP) : 1 l/100km

CO2 : 21 g/km

Prix : 37 070 € TVAC