Renault confirme rester un fidèle participant aux salons automobiles dans les années à venir

Présent sur tous les salons

Mais sans le soutien des constructeurs automobiles, point de salon ! Alors que Volvo a déjà annoncé ne plus y participer, que Stellantis semble de plus en plus frileux à y représenter ses marques, et que D’Ieteren a indirectement provoqué l’annulation de notre salon national en décidant de ne pas y prendre part, Renault suit le chemin inverse. Le constructeur français vient de se fendre d’un communiqué où il réaffirme son engagement à ce type d’événement, confirmant d’ores et déjà sa présence au Salon de Genève en février prochain, et au Mondial de l’Auto parisien dans un an.

"L’environnement automobile est en pleine mutation avec des innovations majeures pour répondre aux défis sociaux et écologiques mais aussi aux attentes des clients qui évoluent. Dans ce cadre, les salons automobiles deviennent des lieux d’exposition de progrès majeurs qui répondent à la transformation de la mobilité, tout en restant un lieu de partage autour de la passion automobile entre les constructeurs et les visiteurs" détaille le constructeur.

Mobiliser le secteur automobile européen

Renault en profite aussi pour faire un appel du pied à ses concurrents européens : "Pour que la passion puisse perdurer, Renault Group mobilise le secteur, afin que ces salons soient une véritable célébration et contribuent au rayonnement de la filière européenne".