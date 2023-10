La saison hivernale se rapproche à grands pas, il va falloir penser à permuter vos pneus: voici ceux qu'il faut à tout prix éviter

Les températures maximales devraient progressivement diminuer dans les prochains jours pour n'atteindre plus qu'une dizaine de degrés durant les vacances de Toussaint. Et bientôt descendre sous la barre symbolique des 7 degrés, en dessous de laquelle de nombreuses études affirment que les pneus hiver sont plus efficaces que les gommes estivales.

Mieux vaut donc déjà réserver sa place chez son garagiste pour ne pas être pris au dépourvu quand la bise sera venue. Mais encore faut-il savoir pour quel choix de gomme opter. Car, pour les voitures comme d'autres objets de consommation, la gamme de gommes peut être particulièrement importante. Et faire son choix sans vraiment connaître leur qualité peut être hasardeux.

Par chance, certains organismes procèdent chaque année à des tests pour aiguiller les automobilistes. C'est notamment le cas du Touring Club Suisse. Au total, le TCS a testé 32 gommes différentes, vendues partout en Europe, destinés à des véhicules compacts pour les uns et des SUV de classe moyenne pour les autres. Et les a cotées selon un ratio de 70% pour les critères de sécurité et de 30% pour leur respect de l'environnement. "De bons pneus d'hiver ne sont pas un luxe, ils sont une assurance sur la vie, indique le Touring Club Suisse. Un pneu d'été n'a rien à faire sur une chaussée enneigée ou verglacée : sa distance de freinage est au moins deux fois plus longue. Il faut donc chausser les voitures de pneus hiver recommandés, pour la sécurité de tous les usagers de la route."

Au total, sur les 32 gommes testées, seules 11 peuvent se targuer d'obtenir une note de satisfaction supérieure à 60%, 14 ont une cote en-deçà de 60% mais au-delà de 50%. Et 7 sont busées. Dont certaines de façon graves : les pneus Lassa Snoways 4 (6%) et Austone Atherna SP-901 (4%) pour les modèles destinés aux SUV et les pneus Kormoran Snow (2%) pour les véhicules compacts sont à définitivement bannir selon le test du TCS.

Le Kormoran et l'Austone pêchent principalement par leur comportement sur routes sèche et mouillée mais performent sur les routes enneigées avec des cotes de satisfaction respectives de 78 et 76%. Ils ne devront être montés que sur des véhicules circulant exclusivement sur neige. Soit davantage dans les hauteurs alpestres que sur les routes belges.

Par contre, le Lassa dans sa version pneu neige ne rencontre un degré de statisfaction pas plus élevé que 6% sur neige. Impensable pour un pneu hiver.

Voici le classement complet du Touring club suisse