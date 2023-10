BMW pourra continuer à vendre des moteurs à essence après 2030 : le constructeur remporte la bataille face à Greenpeace, entre autres

Décision allemande

Une décision qui n’est pas du goût de la DUH, l’Agence allemande de l’environnement. Celle-ci, soutenue évidemment par plusieurs associations militantes dont Greenpeace, avait donc assigné le constructeur en justice, sur base d’une décision de la Cour constitutionnelle allemande de 2021 qui avait jugé "insuffisantes" les mesures de réduction de carbone après 2030. La DUH et les groupuscules écologistes y voyant une brèche suffisante pour réclamer l’arrêt de production des moteurs thermiques dès 2030.

"Supériorité des décisions européennes"

Justice vient d’être rendue, et par deux fois, la Cour a réaffirmé la supériorité des règles européennes sur les normes des Etats membres de l’Union. En clair, BMW pourra donc poursuivre son plan initial et continuer la commercialisation de voitures essence, mais aussi diesel "tant que le client le demande", au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2034.