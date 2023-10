Victoire par équipe et 3ème place individuelle finale : Le Belgian VW Club s’illustre lors du e-Rally de Monte Carlo

Pour sa septième édition, le E-Rallye Monte-Carlo a proposé un très grand cru. Après avoir dû refuser des engagements, l’Automobile Club de Monaco a accueilli 60 équipages au départ d’une épreuve étalée sur quatre journées de course. Au-delà des 15 nationalités représentées, c’est surtout la présence de 20 constructeurs (avec 36 modèles différents) qui a marqué les esprits pour ce rallye de régularité pour voitures 100% électriques. Dans cette superbe liste des engagés, la marque Volkswagen était l’une des plus en vue avec neuf voitures au départ, dont sept engagées par le Belgian VW Club. Pour varier les plaisirs, les Belges proposaient en outre d’apprécier toute la gamme ID avec l’ID.3, l’ID.4, l’ID.4 GTX, l’ID.5, l’ID.Buzz et la toute nouvelle ID.7.