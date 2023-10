Voitures électriques: grâce aux nouveaux modèles, la guerre des prix est enfin lancée !

La Dacia Spring pourrait bientôt être détronée de sa place de voiture électrique la moins chère du marché. ©Dacia

De quoi empêcher les plus petites bourses d’avoir accès à l’électrification des véhicules ? Actuellement, seuls deux modèles électriques sont disponibles sous la barre symbolique des 25.000 €. La Dacia Spring (20.990 € en prix de base) et la Renault Twingo (23.250 €) mais cette dernière ne sera plus produite à partir de 2024. Et la Smart Fortwo, qui ne dispose que de deux places et d’une autonomie de 135 kilomètres, est au prix de base de 25.900 €.

Les autres explosent les plafonds : La Fiat 500e n’est disponible qu’à 29.290 €, la MG4 à 32.285 €,…

Aujourd’hui, une citadine électrique coûte désormais 10 à 15.000 euros de plus que son pendant thermique. Et côtoie, niveau prix, ceux d’un SUV électrique ou diesel. Un petit exemple ? La Peugeot E-208 est actuellement vendue autour de 36.000 euros. Soit à peine 1.500 euros de moins que le Peugeot 3008 essence.

Mais désormais, la guerre des prix semble enfin lancée. Après l’annonce de plusieurs constructeurs de vouloir lancer des modèles à moins de 25.000 euros, vient enfin l’heure de la concrétisation. Grâce au groupe PSA qui a décidé de s’investir dans la guerre des prix. Et, via le constructeur Citroën, va enfin proposer un modèle sous la barre des 25.000 euros : la Citroën ë-C3. Son prix : 23.300 € pour une autonomie de 320 kilomètres. Et même 19.900 € pour son modèle le plus basique, n’offrant plus que 200 kilomètres de l’autonomie. À peine 1.300 € de plus que la C3 thermique de base.

Citroën va proposer deux versions de sa nouvelle ë-C3 : l'une à 200 kilomètres d'autonomie, l'autre à 320. ©Citroen

Certainement pas de quoi permettre à un habitant de la province de Luxembourg de se rendre à la mer du Nord sans devoir passer par la case station de recharge, mais largement suffisamment pour séduire 75 % des Belges. Selon une étude de SD Worx, trois quarts des automobilistes belges travaillent à moins de 20 km de leur domicile. Ces derniers pourraient donc largement se contenter d’une autonomie de 200 kilomètres, ne devant recharger leur voiture qu’une fois sur la semaine.

Cette annonce de Citroën pourrait faire bouger les lignes. En incitant Dacia à baisser ses prix mais aussi en confirmant aux autres constructeurs qu’il est possible de proposer des voitures à prix réduits. Volkswagen a déjà annoncé son intention de vendre sa future ID.2 légèrement en deçà de cette barre symbolique des 25.000 euros. Renault avait aussi annoncé vouloir proposer le reboot très réussi de sa légendaire R5 à moins de 25.000 euros aussi mais le pari risque d’être perdu.

Le prototype de la nouvelle Renault R5 avait fait sensation lors du dernier salon de l'Auto de Bruxelles. ©Jean Luc Flemal

Fin août, la firme au losange revoyait son estimation, évoquant davantage les 30.000 euros. Mais la position de Citroën avec son ë-C3 pourrait contraindre Renault et les autres constructeurs, déjà mis à mal par la concurrence chinoise, à casser leurs prix.