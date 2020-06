Le groupe D’Ieteren Auto, qui importe chez nous les marques du groupe Volkswagen (VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti) mais aussi le fabricant de motos Yamaha, vient d’annoncer l’accélération de sa réorganisation débutée voilà plus d’un an. Jusqu’à 211 personnes pourraient perdre leur emploi.

Cette décision s’inscrit bien sûr dans les difficultés engendrées par la crise sanitaire actuelle « et ses effets à long terme sur la demande et le comportement de la clientèle » précise d’emblée le communiqué du groupe.

Ce projet d’accélération de la transformation de D’Ieteren Auto intégrerait « des mesures d’adaptation des structures internes et des modes de travail aux nouvelles réalités d’un marché en pleine mutation » et viserait « à transformer ou à cesser les activités qui ne répondent plus aux besoins des concessionnaires ou des clients ».

Fin des Contact Center et vente de Yamaha

Concrètement, cela se traduira par la fermeture des Contact Center Volkswagen, Seat et Skoda à Kortenberg, près de Zaventem. Pourtant fraichement rénovés, ces show-rooms géants où sont proposés à l’essai la quasi-totalité des modèles de chaque marque ne rencontreraient plus leur public, les test-drives étant aujourd’hui majoritairement effectués localement chez les concessionnaires. Le groupe se veut d’ailleurs rassurant pour ces derniers, précisant que ce projet de réorganisation n’aurait « pas d’impact sur la relation clientèle ni sur la continuité des activités des concessionnaires indépendants ».

D’Ieteren Auto envisage également de se défaire de l’importation Yamaha en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg et cherche donc un repreneur pour cette activité.

« Ce projet est nécessaire pour construire un avenir durable à D’Ieteren Auto dans un marché en profonde mutation. Je suis bien conscient de son impact pour les personnes qui perdraient leur emploi. Nous voulons mener un dialogue constructif avec nos partenaires sociaux afin de trouver les solutions appropriées dans l'intérêt de tous les collaborateurs potentiellement concernés » déclare Denis Gorteman, Chief Executive Officer de D’Ieteren Auto.

Des effets à long terme

Après trois mois difficiles dus aux mesures imposées pour lutter contre le Covid-19, D’Ieteren Auto s’attend à une reprise lente et, surtout, à une contraction du marché à long terme. Le groupe estime le marché global des véhicules particuliers à 435.000 immatriculations pour l’année 2020, avant une stabilisation aux alentours de 450.000 unités pour les 5 prochaines années. Bien loin des 550.000 immatriculations enregistrées ces dernières années donc. Un volume dans lequel les marques de D’Ieteren Auto pèsent plus de 20% !