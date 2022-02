Sans surprise, c’est à Bruxelles que les travailleurs ont le plus recours à des moyens de transport durables pour se rendre sur le lieu de travail. C’est le cas pour 69% d’entre eux. Par « durable », Partena Professional entend « l’ensemble des transports en commun et véhicules avec un taux d’émission neutre (véhicules électriques, vélo, etc.) en ce compris les piétons ». Un taux qui chute à 44% en Flandre et à seulement 31% en Wallonie, où les conditions de déplacements (trajets plus longs, urbanisation moindre, transports en commun moins denses) s’y prêtent moins.

Les Bruxellois sont 52% à faire appel aux transports en commun pour leurs trajets, contre 17% des Wallons et 11% des Flamands. Ces derniers sont en revanche 1 sur 5 à se rendre au travail à vélo, pour seulement 7% des habitants de la capitale, et 2% au sud du pays. En revanche, c’est en Wallonie que l’on utilise le plus la voiture personnelle non-électrique, puisque nous sommes 60% à le faire. Un chiffre qui descend à 44% en ce qui concerne les travailleurs flamands.

L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 1.100 Belges ayant indiqué avoir un emploi rémunéré à temps plein ou à temps partiel en tant qu’emploi principal. Au total, 568 travailleurs ont répondu à ce questionnaire.