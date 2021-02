MW a récemment annoncé une nouvelle venue dans sa gamme : la BMW M5 CS. Il s’agit d’une version plus radicale de la déjà très rapide M5. Le V8 gagne 10 ch pour désormais culminer à 635 ch et en faire la BMW la plus puissante jamais produite. Mais quelles options s’offrent à vous si vous désirez encore plus de chevaux ? Voici 5 voitures plus puissantes que la M5 CS disponible sur Autotrends.be

Bentley Flying Spur

© DR Le W12 qui se cache sous le capot de la toute dernière Flying Spur développe exactement la même puissance que la M5 CS : 635 ch. Mais, alors que l’Allemande atteint 750 Nm de couple, celui de l’Anglaise crève le plafond à 900 Nm ! Certes moins sportive que la BMW, la Bentley est beaucoup plus confortable et luxueuse. L’exemplaire suivant a parcouru à peine plus de 600 km. Avec un si faible kilométrage, elle n’est pas donnée et s’échange contre 250.000 € ! Mais elle dispose d’un avantage par rapport à un véhicule neuf, inutile d’attendre des mois pour la recevoir.

Ferrari GTC4 Lusso

Direction l’Italie cette fois avec le « break de chasse » de la marque au cheval cabré. Contrairement à la M5, la GTC4 Lusso ne dispose que de deux portes, mais toujours de quatre places assises. Son V12 atmosphérique développe 690 ch de quoi propulser cette belle jusqu’à 100 km/h en seulement 3,4 secondes. Cet exemplaire noir, tout en finesse avec ses détails jaunes, ne totalise que 12.000 km ! Petit plus de cette voiture, elle dispose d’un écran sur le tableau de bord pour le passager. Ce dernier peut y voir différentes informations comme le régime moteur ou encore changer de musique. Le vendeur en demande presque 220.000 €, une sacrée somme mais c’est tout de même près de 50.000 € de moins que ce que demandait Ferrari pour une neuve et sans option !

Brabus Widestar 700

© DR Moins typé circuit mais tout aussi extrême : ce G63 AMG préparé par Brabus ! Au menu, 700 ch et presque 1000 Nm de couple. Le préparateur allemand ne s’est pas occupé que du moteur mais également de l’extérieur avec un kit carrosserie en fibre de carbone et des jantes de 23 pouces. À l’intérieur, du cuir, encore du carbone et tous les détails sont dorés. Une voiture décidément unique en son genre avec seulement 34.000 km et prix tout juste en dessous des 170.000 €. Plus de 10.000 € de moins qu’une M5 CS.

Porsche 911 GT2 RS

Si l’aspect bête de piste vous intéresse plus que les 4 places, la Porsche 911 GT2 RS est sans aucun doute faite pour vous. 700 ch, 750 Nm de couple, les 100 km/h atteints en moins de 3 secondes mais surtout un temps de 6 min 47 s 25 autour du célèbre Nurbrugring ! Aucun doute, en termes de pistarde, cette Porsche est ce qui se fait de mieux. Cet exemplaire vert ne totalise que 1600 km. Autant dire qu’elle est comme neuve. La couleur ne vous pait pas ? Eh bien elle n’est pas la seule à vendre sur AutoTrends.

Ford Mustang Shelby GT500

© DR Si le reste des voitures de cette liste sont au moins aussi chères que la dernière-née de la division M de BMW, il existe un modèle légèrement plus « abordable » : La Mustang Shelby GT500. Elle abat le 0 à 100 en 3,5 secondes grâce à son moteur qui développe 760 ch ! Un V8 tellement puissant et tellement américain que cette voiture n’est officiellement pas vendue en Europe. Cet exemplaire présent sur AutoTrends a été importé. Tout comme la M5, cette Ford est également à l’aise en courbe, la marque américaine a spécialement travaillé son comportement sur circuit. Ses pneus Michelin Pilot Sport qui n’ont parcouru qu’un seul petit kilomètre en témoignent.

