En 2020, Tesla a vendu 499.950 voitures sur l’année. Les plus pointilleux noteront donc que l’objectif fixé par Musk n’a pas été tout à fait atteint. Mais avec un différentiel de 0,1% seulement ! Et surtout, la marque affirme en avoir produit 509.373, soit au-delà du chiffre avancé par le PDG. Reste donc à savoir de quel point de vue on regarde ces résultats.

Quoi qu’il en soit, ces chiffres sont à saluer pour le "petit" constructeur californien puisque la production a largement surpassé les prévisions des économistes, qui annonçaient environ 480.000 véhicules en 2020. Et aussi, parce qu’en dépit de la pandémie, Tesla est parvenu à augmenter copieusement ses ventes : en 2019, la production n’était "que" de 367.500 unités.